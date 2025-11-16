Bienvenue à Beausoleil, le lycée privé le plus cher au monde, 150000 euros annuels de frais de scolarité… En...
Marie-Laure Picat : L’histoire de cette mère courage a ému la France entière. Atteinte d’un cancer, Marie-Laure Picat est...
C’est leur première rentrée de prof… Charles-Édouard, Noéline et Antoine découvrent enfin la réalité du métier. Entre trac, responsabilités...
Justine et Lakeisha ont 14 ans, et comme 20 000 adolescents aux Etats- Unis, elles recherchent désespérément une famille...
Ils sont surendettés et vivent sur un fil, traqués par leurs créanciers. 160000 ménages en France vivent cet enfer…...
« C’est un endroit où il y a des personnes qui s’occupent de nous parce que nos parents, ils peuvent...
Vieillir seul·e ou à deux, ça peut être l’angoisse. Et si la solution, c’était de vieillir entre ami·e·s ?...
En 2025, à quel genre de relations amoureuses aspire-t-on ? Comment sait-on quand il faut partir ? Qu’est ce...
Travail à la chaine, déshumanisation, négligences en cascade, manque d’hygiène, et parfois même, maltraitance physique… Dans les maisons de...
Elles jonglent entre leurs cours, les échographies, les révisions et la fatigue. Ces étudiantes ont fait le choix d’être...
Dans les familles nombreuses, gérer le budget, les règles de vie et organiser des moments importants comme les vacances...
Annie a sept enfants, âgés de 3 à 19 ans, tous scolarisés, de la maternelle à l’école de commerce....
Ce documentaire choquant aborde la traite des personnes au Canada : prostitution, vente de drogue, travail clandestin etc. Des...
La vie de couple est souvent idéalisée comme un voyage romantique où deux personnes partagent amour, passion et complicité....
Le documentaire « Raconte-moi… Haïti et Montréal »dévoile le parcours d’intégration montréalais de trois familles d’origine haïtienne qui ont bénéficié du...
Etre heureux à l’école en France, c’est possible ! L’école élémentaire Hélène Boucher de Mons-en-Barœul est l’une des rares...
Face à une crise d’autorité, de nombreux parents se sentent démunis face aux comportements à risque et parfois violents...
Documentaire consacré aux SDF à Paris et montrant plus particulièrement comment la BAPSA, Brigade d’Assistance Aux Personnes Sans Abris...
Patricia attend son 6e enfants. C’est une maman hyper-active qui gère sa famille nombreuse d’une main de maître, sans...
Accompagner vos enfants aux âges clés nécessite une approche adaptée à chaque étape de leur développement.
