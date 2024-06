Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Jérôme Oliveira, auteur, éditeur et réalisateur, organisateur de conférences et enseignant de yoga. Il nous a déjà fait le plaisir de venir parler de ce sujet qui lui est cher : l’Amour. Celui qui brûle les ailes et le cœur, celui qui nous fait déplacer des montagnes, sans vraiment que l’on sache pourquoi. Dans son nouvel ouvrage, il nous invite à faire une rencontre profonde et sincère avec soi-même à travers 200 questions, à la fois intimes et surprenantes. A la clé : la découverte de sa “vérité intérieure”. Une aventure qui ne laisse pas indifférent et qui pourrait même nous aider à toucher du doigt l’amour avec un grand “A”.