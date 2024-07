Podcast



Aujourd’hui, dans Graine de Métamorphose, Claire-Marie Dikanska reçoit Christine Détrez, écrivaine et sociologue. Vous souvenez-vous de votre premier « Crush » ? Votre premier coup de cœur sur une personne à qui vous n’aviez peut-être même jamais parlé ? Christine Détrez a analysé le phénomène du « Crush », à quelle étape de la vie, il est souvent associé, ce qu’il dit des différences générationnelles et les modifications de la perception de l’amour à travers le temps. Pour mieux comprendre ces changements, Christine a interrogé des jeunes entre 13 et 25 ans sur leur « Crush » et leur vision de l’amour. Elle recense ses témoignages et les analyse dans un livre « Crush, fragments du nouveau discours amoureux », aux éditions Flammarion.