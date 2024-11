Documentaire

Le mariage, autrefois délaissé, est revenu à la mode, chacun voulant célébrer l’amour à sa manière. Ce documentaire raconte les histoires exceptionnelles de trois couples : Hélène, qui retrouve Pierre après 25 ans, Patrice et Angélique, séparés pendant 10 ans avant de se retrouver grâce à Internet, et Thierry, qui après un divorce, quitte tout pour rejoindre son premier amour, Marjorie. Ces histoires modernes de « Roméo et Juliette » illustrent des sacrifices et des choix audacieux pour vivre le grand amour.