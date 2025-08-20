Documentaire

Comme chaque matin, dès qu’elle se réveille, Sandrine se connecte à internet. De l’autre côté de l’écran, c’est Arjan son amoureux qui habite au Pays-Bas à 1200 Km de Toulouse.

Depuis trois ans, ils vivent une relation à distance et ne se voient que trois fois par an.

Mais la vie du couple est sur le point de changer du tout au tout car dans quelques jours, Sandrine partira s’installer en Hollande pour vivre enfin avec l’amour de sa vie…

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « 1200 km me séparent de mon amour »

Réalisation : Gina Lunkiesa

