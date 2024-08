Documentaire

En 1999, en Lorraine, près de deux cents personnes âgées de 50 ans et plus, jugées “difficilement reclassables”, sont menacées de licenciement, suite au rachat d’Unimétal par un groupe anglo-indien. Face à cette situation dramatique, trois hommes issus du groupe Arcelor refusent la fatalité et imaginent la création d’une entreprise qui permettrait à ces hommes et à ces femmes de rebondir en gardant une activité professionnelle jusqu’à leur retraite. Un concept novateur est alors avancé, à rebours du classique plan social et des ravages qu’il entraîne : créer une entreprise de service à partir de rien, sans clients, sans produits, sans usine… avec 200 personnes qu’on n’avait pas choisies… et l’obligation collective de réussir ! Cinq ans plus tard, H&E est devenu l’un des principaux acteurs français dans le domaine de la numérisation, et double chaque année son chiffre d’affaires avec la perspective de pouvoir assurer bientôt son autonomie financière. Mais au-delà des résultats économiques, la réussite est humaine : des hommes estimés “hors-jeu” ont prouvé ce dont ils étaient capables, parce qu’on a cru en eux et qu’on leur a donné une chance. Ce documentaire raconte l’histoire étonnante d’une renaissance. En arrière-plan, il nous entraine à la découverte d’une région contrastée et d’hommes forts et attachants, maqués par une longue histoire industrielle… Un documentaire de Philippe Berrier, production : Marc Jeanson – DCX & Kto