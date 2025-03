Documentaire

Aujourd’hui´hui, une famille française sur cinq est monoparentale. Dans 85% des cas, ce sont les mères qui obtiennent la garde. La plupart des pères ne voient donc leurs enfants qu´un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Pas facile dans ces conditions d´assumer pleinement leur rôle paternel, d´autant que certains ont très mal vécu la séparation. Pourtant, malgré les coups de stress et les frictions inévitables, ils savent que passer du temps ensemble, c´est le meilleur moyen de renforcer les liens et d´apprendre à se connaître. Nous avons rencontré ces nouveaux papas solos. Comment s´organisent-ils pour profiter de leurs enfants pendant les vacances ? Pierre-Alexandre est le père d´Olivia, 4 ans. Cet été, il doit travailler en juillet, mais c´est le seul mois de l´année qu´il peut passer avec sa fille. Alors, il a décidé de l´emmener avec lui. Sa mission : faire le tour de France des sites accessibles en camping-car. 4 500 kilomètres de périple professionnel, un vrai challenge pour s´occuper d´une enfant si petite. Saura-t-il la rassurer, la distraire et gérer son quotidien ? Xavier est séparé de sa compagne depuis 6 mois. C´est la première fois qu´il part seul avec ses deux enfants de 8 et 5 ans. D´un tempérament inquiet, il a déjà tout prévu pour les 3 semaines de camping sous la tente : la liste pour les valises, la pharmacie la plus proche, la visite des grands-parents… Mais va-t-il arriver à se détendre et à profiter de l´instant ? Pour Jean-Luc, les vacances ne seront pas de tout repos. À 45 ans, ce père divorcé doit s´occuper seul de six garçons : ses trois enfants (14, 10 et 5 ans), mais aussi ceux de José, son meilleur ami (15, 12 et 8 ans), lui aussi séparé. Pas simple de gérer sereinement le quotidien de cette tribu ! Entre les caprices des petits et le désir d´indépendance des ados, il va devoir composer… Un documentaire de Léonie Bert, Jennifer Bisleau.