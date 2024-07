Documentaire

Si les grossesses adolescentes ont tendance à augmenter partout en Europe, elles restent stables en France. Mais à l’heure où les femmes deviennent mères de plus en plus tard, vers la trentaine, ce choix suscite plus que jamais étonnement, inquiétude et même réprobation. Rares sont les très jeunes mères qui sont soutenues par leur entourage proche… Leur jeune âge les rend-elles plus fragiles médicalement, socialement ou psychologiquement que les autres mères ? Comment concilient-elles leur vie d’adolescente et leur vie de mère ? Mais bien d’autres questions se posent aussi. Quelles aides propose-t-on à celles qui se retrouvent seules au monde avec leur enfant ? Que deviennent ces mamans adolescentes… et comment vivent-elles l’événement avec, ou parfois sans, leurs compagnons et leurs familles ? Un documentaire d’Axelle Roucou