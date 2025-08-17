Être célibataire à la campagne quand on a près de 60 ans ? Pas facile. Mais David, lui, garde espoir. Il surfe sur internet, répond à des annonces, essaye d’être cet homme parfait que les femmes recherchent. Mais alors, faut-il cacher son mal de dos ou en parler ? Être honnête ou mentir ? Pour trancher David a une solution : sa fille aînée. A elle de rédiger les annonces Meetic ou de divulguer quelques conseils pour père célibataire. Mais jusqu’où une fille peut-elle aider son père à trouver l’amour ?