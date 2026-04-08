Documentaire

Il y a un an, Adrien, brillant élève en cinquième année de droit, est parti comme chaque jour à la faculté. Mais il n’est jamais allé en cours, et sa famille ne l’a pas revu. La police a depuis cessé d’enquêter, mais Marie-France et Salvatore, ses parents, refusent d’abandonner. Ils ont décidé de faire appel à un détective privé pour tenter de savoir ce qui a pu arriver à leur fils.

De son côté, Lydie, 42 ans, est une heureuse mère de cinq enfants âgés de 5 à 14 ans. Son mari Nicolas et elle ont récemment eu la surprise d’apprendre que Lydie attend un sixième enfant, une petite fille. Si la petite tribu se réjouit de cette arrivée imminente, ce n’est pas le cas de Martine, la mère de Lydie, qui a toujours favorisé sa carrière professionnelle et ne comprend donc pas le choix de sa fille.