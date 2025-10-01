Documentaire

Laëtitia est mère de deux enfants et dirige sa propre clinique vétérinaire. Et elle ne parvient plus à tout mener de front. Comme 63 % des mamans qui travaillent, elle se déclare « épuisée ».

Isabelle, elle, élève seule son enfant d’un an et demi. Sans emploi, en huis clos avec sa fille, elle se sent dépassée par le moindre geste du quotidien : l’habiller, lui donner son repas, calmer ses pleurs. Tout lui paraît insurmontable.

Toutes les deux souffrent d’un mal resté longtemps tabou : le burn-out parental. Ce phénomène d’épuisement qui touche 10 % des familles peut conduire à la dépression ou à des comportements violents à l’égard des enfants. Envoyé spécial a partagé le quotidien de ces parents courageux et exténués.