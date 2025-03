Documentaire

À 45 ans, Nathalie a décidé de faire un bébé toute seule. Après un parcours semé d’embûches, elle a eu recours à la PMA à l’étranger, une solution coûteuse et complexe, mais souvent incontournable pour les femmes célibataires en quête de maternité.

Aujourd’hui, en France, de plus en plus de femmes font le choix d’une maternité tardive. Que ce soit par indépendance, contraintes professionnelles ou absence de partenaire, elles repoussent l’âge de la grossesse et doivent parfois faire face aux difficultés biologiques et administratives pour concevoir un enfant. Dans ce reportage, nous suivons le quotidien de Nathalie, une maman solo, qui partage son expérience, ses doutes et ses victoires.

Élever un enfant seule est un défi de tous les jours : charge mentale, gestion du budget, équilibre entre vie professionnelle et maternité, absence d’un deuxième parent… Autant d’obstacles qu’elle doit affronter avec détermination. Malgré tout, cette mère célibataire épanouie prouve qu’il est possible de fonder une famille sans conjoint et d’offrir un bel avenir à son enfant.

Ce reportage met en lumière les enjeux de la parentalité solo, le coût émotionnel et financier de la PMA, et les préjugés sociaux auxquels sont confrontées ces femmes fortes et indépendantes. Peut-on vraiment être une bonne mère seule ? La société soutient-elle suffisamment ces femmes courageuses ? Un témoignage poignant et inspirant sur la force des mères solo et la révolution de la parentalité indépendante.