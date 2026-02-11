Documentaire

Marine, 16 ans, n’accepte pas ses rondeurs et alterne régimes et crises de boulimie. Sa mère tente de lui imposer une discipline de fer, mais elle ne parvient pas à maigrir. Marine s’apprête à tenter un régime de la dernière chance, au sein d’un centre spécialisé pour les adolescents obèses.

Quant à Laura, 17 ans, elle s’est coupée du monde extérieur lorsque Farès, son petit ami, a été incarcéré. Sa mère multiplie les tentatives pour la sortir de son enfermement. Elle a décidé de lui faire rencontrer une ex-femme de détenue, dans l’espoir que celle-ci trouve les mots pour sortir Laura de son état dépressif.