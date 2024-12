Documentaire

Pas facile d’élever un adolescent. Inquiétude, stress, les parents veulent souvent le meilleur et la relation peut tourner au dialogue de sourds. Pour le sauver de l’échec scolaire, Véronique a dû mettre son fils en pension. Aujourd’hui, elle cherche une solution pour apaiser leur relation. Valérie et Lotfi affrontent chaque jour l’adolescence… mais en trois exemplaires avec leurs triplées de 15 ans. Chacun sa méthode… parfois ça casse, mais souvent ça passe…. Avec le temps, de la patience et de l’amour. Un documentaire de Sylviane Schmitt et Violaine Molinaro, Patrick Spica Production pour TF1