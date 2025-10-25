A 24 ans, Christina est une jeune fille comblée. Dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le...
Pauline abandonne tout pour vivre dans une caravane avec un forain
Il n’y a pas si longtemps, les liens familiaux et amicaux dépendaient surtout des rencontres en personne. On se...
Fabienne est mère d’une jeune fille de 19 ans. Célibataire depuis quelques années, elle s’était toujours promis de ne...
On est plus qu’heureux, on est amoureux
Chercher une app qui simplifie la rencontre sans épuiser l’attention, c’est tout l’enjeu aujourd’hui. Taimi s’y attaque point par...
Ils sont adolescents, et ils ont été confiés à l´aide sociale à l´enfance. Violents, fugueurs, ils ne trouvent pas...
A 13 ans, je me transforme en poupée pour faire le buzz
Monsieur Champon est l’instituteur atypique d’une classe de CE1, composée d’enfants de 24 origines étrangères. Pour lui, l’élève ne...
La France compte 1 million et demi de familles nombreuses c’est-à-dire avec au moins 3 enfants mais parfois beaucoup...
Ma vie de future maman de 16 ans.
Ils ont passé la cinquantaine et brutalement, c’est le couperet : plus d’emploi, le licenciement, puis l’épreuve du chômage....
Et si Internet nous aidait à nous rapprocher de nos voisins ? Alors que l’époque est plutôt au «...
Carole a adopté deux enfants avec son conjoint Daniel. A 44 ans, elle est enceinte pour la première fois,...
Les nouveaux couples et nouvelles familles représentent un aspect dynamique et évolutif de la société contemporaine.
C’est l’heure de la rénovation pour cette famille nombreuse, et le père de famille est déterminé à impliquer tout...
Lecture, calcul, chaque année 300 000 élèves quittent le primaire avec de graves lacunes. Une école qui peine à...
Après l’adoption de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, le droit de la...
Hériter, y compris d’un inconnu, c’est généralement une aubaine, mais cela peut aussi parfois se transformer en cadeau empoisonné....
Pendant deux ans, Michel Gilbert a conservé la chambre de ses enfants comme elle était, prête à les accueillir...
