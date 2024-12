Documentaire

Chez les 2 millions de familles nombreuses françaises, le quotidien n’est jamais de tout repos. Et lorsque survient un événement exceptionnel, la pression grimpe à son maximum… Déménagement, fête surprise, vacances au grand complet : « Enquête d’action » a assisté à ces moments de joie, de doute ou de tension. Parents de 8 enfants âgés de 2 à 16 ans, Aurélien et Rozenn doivent quitter précipitamment l’Auvergne pour se rapprocher de Paris où est muté le chef de famille. Changer de région, emménager dans une nouvelle maison, se faire de nouveaux amis… Pour Abraham, l’aîné de la fratrie, ce changement brutal va être difficile à accepter. Avec la naissance de leurs jumelles, Ludovic et Sabrina ont désormais 9 enfants à eux deux. Ce couple du Nord organise depuis des mois un moment solennel, fort en émotion. Et pour la famille recomposée, rien ne sera plus comme avant. Dans le Bordelais, Carine et Patrice sont passés au stade supérieur : ces parents de 13 enfants sont déjà 6 fois grands-parents ! Chaque été, la tradition veut qu’une sortie réunisse toute la famille. Mais avec les années qui passent, un budget toujours plus serré et la volonté des aînés de voler de leurs propres ailes, il est de plus en plus difficile de relever le défi… Un documentaire Patrick Spica Productions pour Enquête d’action.