Conférence

Dans un monde en constante évolution, la question de l’éducation équilibrée et du bien-être des enfants est plus centrale que jamais. Comment les parents et les enseignants peuvent-ils collaborer pour créer un environnement qui favorise non seulement la réussite scolaire, mais aussi l’épanouissement émotionnel et psychologique des jeunes?

Cette conférence vous a proposé d’explorer les principaux piliers d’une éducation équilibrée, où le bien-être global de l’enfant est placé au cœur des pratiques éducatives. Animée par des spécialistes de l’éducation et du bien-être, cette rencontre offre un éclairage unique sur des approches innovantes et complémentaires.