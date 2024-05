Podcast

Bon atterrissage sur la planète famille, le podcast qui fait rimer écologie et parentalité. Nous accueillons la comédienne Lucie Lucas, qui prône un style de vie green et n’hésite pas à s’engager pour cette cause qui lui tient à cœur, notamment la Loi Climat.

Avec elle, depuis la Bretagne où elle s’est installée, nous avons échangé sur les déclics qui l’ont poussé à avoir une conscience écologique forte (spoiler : ses enfants !) et avons parlé sans langue de bois des produits d’hygiène du quotidien.

Bonne écoute !