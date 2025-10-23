Chercher une app qui simplifie la rencontre sans épuiser l’attention, c’est tout l’enjeu aujourd’hui. Taimi s’y attaque point par...
Ils sont adolescents, et ils ont été confiés à l´aide sociale à l´enfance. Violents, fugueurs, ils ne trouvent pas...
A 13 ans, je me transforme en poupée pour faire le buzz
La protection de l’enfance, telle qu’elle se déploie aujourd’hui en France, se situe à l’intersection de continuités structurantes et...
Dans un monde où le rythme effréné du quotidien semble dicter chaque instant, de nombreux parents se sentent débordés,...
Se faire de nouveaux amis peut sembler difficile à tout âge, mais c’est une compétence que tout le monde...
Quelles questions se poser quand la famille dysfonctionne totalement ? L’adolescence doit-elle nécessaire être synonyme de crise ? Est-il...
Alors que la plupart des jeunes ont tendance à quitter le cocon parental dès la fin de l’adolescence, 1...
Différences d’âge, de taille, d’univers, de rythme ou de centres d’intérêts, certains couples s’aiment au delà de ce qui...
Rares sont les villes qui incarnent aussi bien que Bangalore la mondialisation et ses effets. Ancienne petite cité de...
Un weekend XXL à Disney pour cette famille nombreuse
En France, on estime à 20 000 le nombre de grands-parents privés de leurs petits-enfants. Un conflit familial est...
Quand un petit corps renferme une tornade émotionnelle ©2019 – Galaxie Presse. © L’Atelier D’images
La situation où des parents décident de changer de sexe peut susciter une myriade d’émotions et de réflexions. Ce...
Une proportion significative d’enfants vit une violence, parfois grave, qui peut nuire à leur développement et accroître leur vulnérabilité...
Le quotidien d’une famille pas comme les autres. Ils sont ICI https://bit.ly/3hiXqoh 👈 Maurice et Edith ont eu 6...
Ma vie de future maman de 16 ans.
Comme beaucoup de jeunes hommes, Bardip est tombé amoureux d’une fille à l’université, il s’est marié et a voulu...
https://www.youtube.com/watch?v=dOT-aN83vM4 L’adoption en France a beaucoup changé. Aujourd’hui, les enfants concernés sont à 65% des enfants à besoins spécifiques....
Michel Christen est décédé depuis vingt-huit mois quand la police découvre son corps dans son studio de Genève. Personne...
