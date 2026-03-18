La question du bien-être, de ses déterminants et de sa mesure mais aussi les conditions du bienêtre, de la qualité de vie, de la « vie bonne » ou du bonheur suscitent un certain nombre de débats et de réflexions. Claude Martin s’intéressera aux données disponibles dans les enquêtes internationales relatives au bien-être subjectif des enfants et des adolescents. Il s’agira de s’interroger sur la question des pratiques parentales et de leur rôle dans la promotion du bien-être de leurs enfants, mais aussi des politiques publiques qui entendent les soutenir dans ce rôle : le soutien à la parentalité.