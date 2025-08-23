Documentaire

Liesbeth et Angelique ont 35 ans et sont deux vraies jumelles inséparables. Elles partagent tout, jusqu’à leur nourriture, devenu un objet de conflit permanent. Car Angelique et Liesbeth vivent une relation amour-haine très complexe à gérer au quotidien, au point que Liesbeth veut aujourd’hui se séparer de sa sœur pour retrouver sa liberté… mais elle redoute que cette dernière, qui a déjà souffert d’anorexie, se laisse mourir.

Pour essayer de résoudre leur problème qui empire de jour en jour, elles partent pour Londres rencontrer un spécialiste qui pourra peut-être les aider.

