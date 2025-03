Conférence

Les pleurs d’un bébé sont l’un des moyens de communication les plus fondamentaux et les plus puissants dont il dispose pour exprimer ses besoins et ses émotions. Pour les parents, comprendre et gérer ces pleurs peut être une expérience à la fois enrichissante et parfois déconcertante. C’est souvent le premier défi auquel ils sont confrontés dans leur parcours parental. La clé réside dans la capacité à interpréter les pleurs avec empathie et sensibilité, reconnaissant que chaque pleur est une tentative du bébé de communiquer quelque chose de vital pour son bien-être. Gérer les émotions qui surgissent en réponse aux pleurs de son enfant demande patience, compréhension et auto-compassion. Cela implique également d’apprendre à réguler ses propres réactions émotionnelles pour mieux répondre aux besoins de son bébé, créant ainsi un lien solide et sécurisant qui favorise le développement émotionnel sain de l’enfant.