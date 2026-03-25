En France 900 000 parents attendent une pension alimentaire chaque mois afin de subvenir aux besoins d’1,5 million d’enfants....
Après un flirt au lycée, Pierre retrouve la trace d’Odile grâce à internet.
Karine n’a que 10 minutes par jour pour vivre.
Dans les cours d’écoles, le plus souvent les garçons sont maîtres des terrains de sport tandis que les filles...
Anne Ghesquière reçoit Anne-Chantal Junod, coach certifiée ICS. Ensemble, elles explorent les constellations systémiques et familiales : nos schémas...
Introduire des aliments solides à un nourrisson est une étape cruciale dans le développement de l’enfant, et il est...
La question du bien-être, de ses déterminants et de sa mesure mais aussi les conditions du bienêtre, de la...
L’évolution rapide des technologies et des modes de vie a instauré un fossé communicationnel entre les générations, transformant souvent...
Réaliser un tour du monde en famille, c’est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Mais...
De l’Ukraine à l’Indonésie, du Nigeria au Pakistan et à la Chine, rencontre avec des travailleurs de force qui...
En France, on estime à 20 000 le nombre de grands-parents privés de leurs petits-enfants. Un conflit familial est...
Punk Picnic raconte l’histoire d’une communauté de squatters, de nationalités et d’âges différents, qui ont investi une maison vide...
Elle réalise son rêve d’avoir un dernier enfant. Un documentaire de Stéphanie Ponsart.
Enfant adopté au Vietnam, marié, père de famille, Vincent décide à 47 ans de retrouver sa mère biologique. Une...
L’amour de Michaël pour ses animaux est plus fort que tout…
Au-delà des incontournables fumeurs de crack et des logis insalubres, l’enquête montre qu’il y a, malgré tout, de l’espoir....
Internet a ouvert la porte à de nombreuses personnes à la recherche de leur premier amour. Des plateformes telles...
On refuse à cette mère SDF et à ses enfants un logement pourtant vacant Un documentaire de Corinne Langlois,...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Laurence Arné, actrice et réalisatrice. Comment renforcer les liens au sein d’une famille recomposée...
L’image est devenue d’une banalité presque déroutante dans nos restaurants, nos cafés et même au sein de nos foyers....
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