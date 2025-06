Conférence

Les plantes, fixées à leur substrat, sont connues pour produire une très riche diversité de molécules chimiques qui leur sont spécifiques. À l’heure actuelle, de nombreuses études scientifiques cherchent à percer le secret de ce langage chimique pour comprendre son rôle dans notre environnement. Ces molécules permettent aux plantes de répondre aux changements environnementaux, de se défendre face à des attaques de parasites ou d’insectes, mais également de communiquer avec les autres organismes environnants. Ainsi les mousses interagissent avec d’autres plantes et des micro-organismes dans les tourbières, les plantes aquatiques entre elles dans les lacs et les plantes cultivées avec des espèces concurrentes ou compagnes. Ce langage chimique des plantes présent dans tous les écosystèmes et agrosystèmes est donc riche et surprenant : bien des découvertes fondamentales et appliquées nous attendent !