Podcast



On vous le rabâche dans l’actu : de nombreuses espèces disparaissent à cause du changement climatique. C’est valable pour les animaux, les insectes, mais aussi pour les plantes, souvent grandes oubliées des TOP10 des espèces dont la disparition annoncée nous brise le plus le cœur. Non, elles ne sont pas mignonnes, mais elles méritent de survivre ! Heureusement, des héros de l’ombre partout en France œuvrent pour leur protection. Ce soir nous accueillons Clémence Henderyckx et Charlotte Camart du Conservatoire botanique national de Bailleul pour nous expliquer tout ça.