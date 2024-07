Conférence

Les balcons végétalisés et la végétalisation spontanée de la rue sont deux phénomènes émergents en ville. Paris verdit. En un siècle, la végétalisation des fenêtres et balcons parisiens est passée en moyenne de 2 à 20%. Quelles raisons poussent les citadins à végétaliser leurs fenêtres ? Pourquoi des plantes s’implantent spontanément sur sur le bâtiment aujourd’hui et comment poussent-elles ?