Documentaire



Les champignons pourraient-ils relever les défis sanitaires et environnementaux de demain ? Un surprenant tour d’horizon de leurs vertus insoupçonnées. Ni plantes, ni animaux, les champignons ont survécu aux grandes glaciations, aux vagues massives d’extinctions des espèces et à l’arrivée des premiers humains en développant une forme d’intelligence unique qui leur a permis de s’adapter aux conditions les plus extrêmes et de coloniser la plupart des milieux.

Les champignons déploient aujourd’hui leurs filaments dans les laboratoires du monde entier où leurs talents prodigieux de bâtisseurs, ingénieurs réseaux, chimistes surdoués, inspirent les chercheurs. Certains rêvent déjà de détourner les étonnantes propriétés de ces organismes primitifs si sophistiqués qui pourraient apporter des solutions à des problèmes aussi brûlants que la pollution des sols, l’avancée des déserts ou encore la fragilité des réseaux de télécommunication.

Réalisateur : Anne Rizzo et Thomas Sipp