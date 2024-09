Documentaire

Il était une fois une source et un petit étang lisse comme un miroir. Ici, il y a très longtemps, se tenait le baobab … Le baobab se tenait au bord de l’eau et dressait sa cime vers le ciel. Il voyait les autres arbres qui avaient des chevelures feuillues, de tendres écorces, des troncs élancés … tous étincelaient de couleurs. Le baobab voyait tout cela dans le miroir et il était malheureux car ses branches et ses feuilles à lui étaient toutes petites. Son tronc était gros, son écorce terne et ridée. On aurait dit la peau d’un vieil éléphant.