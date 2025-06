Documentaire

Dans sa dernière ligne droite, la Loire longe sur 20 km un vaste territoire encore presque sauvage, berceau d’une biodiversité extrêmement riche. L’Estuaire du plus long fleuve d’Europe abrite en son sein des vasières, des roselières et des marais, véritables terres d’accueil pour de très nombreuses espèces sédentaires et de passage… Mais ces espaces naturels doivent également cohabiter avec des activités industrielles très importantes et surtout toutes proche. Une pression industrielle qui se fait sentir chaque jour… Hubert, Jean-Yves, Anne-Laure et Loïc ont bien compris l’importance de préserver ces zones fragiles et se sont donné pour mission de les protéger. Ces passionnés de la nature d’estuaire nous emmènent à la découverte de ces sanctuaires.

Un documentaire de Christophe BOURGES.