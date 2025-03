Podcast

Les plantes concentrent 450 milliards de tonnes de carbone, soit près de 80% de la biomasse terrienne. Et pour cause, on les retrouve à peu près partout : sous des climats très variés, à des altitudes très variables et sous des formes multiples.

Une question nous vient alors : comment ces êtres, en apparence statiques, la plupart du temps enracinés, ont-ils pu peupler l’ensemble de la terre pour être encore aujourd’hui plus visible de l’espace que les êtres humains ? Pour nous autre sapiens, les plantes passe leur vie à tenter de s’élancer à la verticale, vers le soleil, à se rapprocher des étoiles quitte à prendre la forme de buildings immenses. Mais leurs plus grands déplacements sont bien évidement horizontaux.

Alors grâce à quels stratagèmes les plantes ont-elles pu se disséminer sur toute la surface du globe ? Comment font-elles pour ne pas rester planter là où elles ont germé ? Qui sont leurs alliés dans leur grande stratégie de conquête de la planète ? Qu’elles bougent pour capter leur nourriture ou qu’elles mettent en mouvement leurs graines pour faciliter leur dissémination, les plantes bougent !