Documentaire

Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Tantôt noyée et tantôt à découvert, la mangrove est impénétrable, mystérieuse, hostile. Mais à celles et ceux qui la fréquentent, elle offre un lieu protecteur, un sanctuaire riche de nombreuses et précieuses ressources… autant pour les animaux que pour les hommes !

Découvrez les habitants des mangroves et leur quête quotidienne pour les protéger.

Documentaire : Les secrets de la mangrove – Madagascar, la forêt aux esprits

Réalisation : Christine Tournadre