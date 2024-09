Documentaire

Des déserts aux massifs montagneux, une exploration luxuriante des paysages et de la faune du continent indien. Les forêts indiennes recouvrent une surface gigantesque, équivalente à celle de la France. La forêt des Nilgiris (littéralement « montagnes bleues »), dans le sud du sous-continent, est l’une des plus vastes réserves de biosphères protégées en Inde. À cheval sur trois États et étendu sur plus de 5 000 kilomètres carrés, ce sanctuaire abrite plusieurs écosystèmes forestiers dont les forêts de mousson, des zones tropicales humides, sur ses hauteurs occidentales et ses plateaux de l’est. Dans les Nilgiris, la faune et la flore sont soumises à des phénomènes climatiques extrêmes. Entre le déluge de la mousson et l’aridité de la saison sèche, le paysage se métamorphose et certaines espèces – comme l’éléphant indien – sont contraintes de migrer. En compagnie du cobra royal, du tigre du Bengale ou du crocodile des marais, une excursion au cœur du sud-ouest de l’Inde sauvage.

