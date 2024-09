Documentaire

Des déserts aux massifs montagneux, une exploration luxuriante des paysages et de la faune du continent indien. Dans le nord-ouest de l’Inde, courage, ingéniosité et ténacité sont des qualités indispensables pour survivre aux conditions extrêmes des vastes étendues sauvages et arides. Certaines espèces – telles que le léopard indien – sont de véritables championnes de l’adaptation et s’accommodent à merveille de la sècheresse. Situés dans l’est, les monts Aravalli traversent l’État du Rajasthan et bordent le « grand désert indien » du Thar, étendu sur 200 000 kilomètres carrés et constitué de dunes sableuses mobiles et d’impressionnantes falaises de grès. Le petit Rann de Kutch, limitrophe avec le Pakistan du Nord, représente un paysage particulièrement hostile : un désert de sel stérile qui se mue en marais durant la mousson. Cette zone constitue pourtant le dernier refuge de l’onagre d’Inde, une espèce d’âne sauvage en voie de disparition, mais abrite également le renard du Bengale, l’antilope indienne et le gecko léopard.

Disponible jusqu’au 30/11/2024.