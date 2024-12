Conférence

L’exposition à la nature ou à un élément représentant la nature a des effets bénéfiques pour les personnes. Les effets sont visibles au travers d’une baisse du stress, de l’anxiété, et d’une hausse du bien-être notamment. Ces effets positifs ne se limitent pas à la santé, les recherches ont montré des effets sur les apprentissages, sur les relations sociales, et sur la productivité au travail. L’idée de cette conférence est de montrer au travers de recherches scientifiques en psychologie et en médecine que la nature est bénéfique aux gens, et de proposer des moyens simples pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits au quotidien.