Documentaire

Nicolas, artisan du sud de la France et jongleur à ses heures, réalise son rêve : embarquer pour une mission scientifique sur l’Amazone.Durant dix jours, il partage le quotidien de 22 chercheurs franco-brésiliens de l’IRD, à bord d’un bateau-laboratoire. Ensemble, ils étudient les sols, l’eau, la biodiversité et l’impact du changement climatique dans l’un des écosystèmes les plus fragiles du monde. Entre relevés GPS, prélèvements, pluie diluvienne et dauphins roses, Nicolas découvre l’exigence du terrain et la beauté d’un fleuve mythique. Une aventure humaine et scientifique hors du commun, où passion, savoir et engagement ne font qu’un.

Réalisation : Jean-Marie Cornuel