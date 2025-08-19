Documentaire

Vivre sur une île paradisiaque baignée dans des lagons aux eaux limpides, c’est le quotidien des 900 habitants de Fakarava, une île à 500 km de Tahiti.

Cependant, certains des 7 atolls qui composent la Polynésie ont connu des sorts moins fastes. Leur paradis s’est rapidement transformé en enfer faute d’attention. Pour éviter de subir une situation similaire, la communauté des Tuamotu fait tout pour préserver la fragilité de sa biosphère classée sous la tutelle de l’Unesco.

Que ce soit par l’éducation aux notions d’environnement ou par un tourisme surveillé, les notions de respect de la nature sont profondément ancrées dans l’esprit des habitants. Un vision d’avenir qui permet aux jardins coralliens qui bordent les côtes de Fakarava de garder leur authenticité originelle.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Polynésie Française, Bleu Lagon »

Réalisation : Patrick Luzeux

