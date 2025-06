Documentaire

Il y a 20 millions d’années débute le formidable mouvement tectonique qui aboutit à la formation du rift africain, énorme fissure nord sud de l’Afrique de l’est. Le continent est comme cassé en deux formations volcaniques qui surgissent de part et d’autre d’une vallée dans laquelle se constitue un ensemble de dépressions qui formeront les lacs Turkana, Baringo, Bogoria, Magadi, Natron, et plus au sud, Tanganyika et Nyassa. Le phénomène s’étend de la mer Rouge à la Zambie. L’élévation des terres de l’est africain a entraîné au fil du temps une modification profonde des conditions climatiques.