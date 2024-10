Podcast

La mycosylviculture est une méthode innovante de gestion forestière qui intègre la culture de champignons avec la sylviculture, c’est-à-dire l’exploitation et la gestion des forêts. Cette approche repose sur la symbiose naturelle entre les champignons et les arbres, où les mycorhizes – des associations entre les racines des arbres et les champignons – jouent un rôle clé. Les champignons mycorhiziens aident les arbres à absorber les nutriments, comme le phosphore et l’azote, tout en améliorant leur résistance aux maladies et aux conditions de stress environnemental, comme la sécheresse. En retour, les arbres fournissent aux champignons les sucres produits par la photosynthèse.