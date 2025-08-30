Découvrez pourquoi et comment les dunes de la vallée d’Eureka émettent ces sons si particuliers. Images tirées de la série documentaire « Destination wild : USA ».
Avec 10 60 000 hectares et plus de 40 espèces différentes, la forêt de bambous d’Anji est surnommée «...
Le plancton c’est cette galaxie d’organismes qui dérivent au gré des courants. À l’origine de la vie sur notre...
Certains l’appellent l’île continent en raison de sa superficie, d’autres l’île rouge à cause de la couleur de sa...
La vallée du Styx en Tasmanie est le royaume des eucalyptus géants. Cet arbre de tous les records, le...
Sur 5 000 km de côte se succèdent des plages vierges de sable blanc et des lagunes aux eaux...
Ces coraux se reproduisent une fois par an pour mélanger leurs gênes et obtenir une plus grande diversité pour...
De Palau à Sharm El Sheikh, de Durban à Koh Tao ou au détroit de Lembé, dans les plus...
Les tornades font partie des phénomènes naturels les plus dévastateurs de notre planète. Mais comment se forment-elles, et quels...
Documentaire nature et environnement sur la biodiversité en Savoie. Alpage et fromage au menu.
Voyage autour de la Terre, sur le fil luxuriant de l’équateur, dans le sillage des expéditions scientifiques passées, ainsi...
Des arbres jalonnent notre vie comme d’autres jalonnent des routes et des chemins; d’aucuns diront qu’ils maintiennent le monde...
\r\nTrois étapes dans le désert libyque, en Egypte, considéré comme l’un des plus grands du monde. Un biologiste et...
Avec Alfred de Montesquiou, partons à la découverte de cinq écosystèmes d’environnements extrêmes du continent sud-américain. Cette enquête écologique démarre au cœur de la forêt...
Dans le parc national de Redwood, en Californie, un séquoia géant a échappé à l’abattage grâce à Julia Butterfly...
Certaines parfument le jardin, d’autres ont tendance à se développer parfois un peu trop à notre goût. Plantes aromatiques...
Le parc naturel régional de Corse constitue un immense sanctuaire de biodiversité de 365.000 hectares, entre mer et montagne....
La forêt tropicale de Thaïlande est très diversifiée, les familles d’oiseaux bicornes côtoient les buffles, les éléphants, les daims...
Frédéric Fougea, en observateur et conteur des petites histoires du monde vivant, poursuit son voyage itinérant à travers l’Hexagone...
Les glaciers sont présents sur presque tous les continents. Cependant, ils fondent rapidement en raison du réchauffement climatique. Découvrez...
Documentaire sur le Rhône et le travail de titan effectué par des professionnels du milieu aquatique, pour lui redonner...
