Conférence Immersion dans les abysses Cette conférence invite à une immersion dans les grandes profondeurs océaniques pour y découvrir les écosystèmes et les formes...

Podcast Le mouvement des plantes Les plantes concentrent 450 milliards de tonnes de carbone, soit près de 80% de la biomasse terrienne. Et pour...

Article Les conifères, tout savoir sur ces végétaux Tout le monde a passé un après-midi d’été à grimper dans les branchages d’un grand sapin ou bénéficié de...

Documentaire Biodiversité : préserver les trésors cachés de Cuba Avec leur biodiversité unique, les kilomètres de littoraux de Cuba font de l’œil à l’économie du tourisme comme à...

Documentaire Les défis de la grande barrière de corail Tortues, baleines à bosse, requin-baleines, raies manta : une prodigieuse faune marine s’épanouit le long des 2 300 kilomètres...

Conférence Biomimétisme : des idées dans la nature De la chauve-souris au radar, tout comme de la tanière de l’ours blanc aux igloos, il n’y a qu’un...

Article A la découverte des salpes Occultes et souvent négligés dans l’étude océanographique, les salpes sont un groupe d’organismes marins qui défient la compréhension humaine...

Documentaire Waterlife: le peuple du fond – La vie de l’eau WATERLIFE est le premier documentaire entièrement filmé en Haute Définition, en mettant en scène les différents écosystèmes aquatiques de...

Documentaire Les îles Canaries (1/2) – Entre forêts et déserts Au large du continent africain, sept îles perdues au milieu de l’Atlantique attirent chaque année douze millions de touristes...

Documentaire Le monde perdu des Galapagos | Merveilles de la nature À plus d’un millier de kilomètres des côtes de l’Équateur, les îles Galápagos abritent des espèces animales endémiques qui...

Documentaire Forêts | Le Danemark sauvage Au cœur de la nature danoise, l’exploration en cinq volets de différents biotopes, au plus près de la vie...

Podcast Comment les palétuviers contribuent-ils aux mangroves ? Dans cet épisode, Tarik Meziane, écologue marin et professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, nous fait découvrir les palétuviers,...

Documentaire Croatie | Les parcs naturels… en Minuscule La succession de lacs turquoise et de cascades du parc national Plitvice, en Croatie, offre un spectacle grandiose. Cet...

Documentaire Sale temps pour la planète- Tanzanie : les damnés de la terre \r

Avec son Kilimandjaro, ses animaux sauvages et ses Masaï, la Tanzanie fait rêver les aventuriers amateurs de sensations fortes...

Documentaire La mousse, des superpouvoirs méconnus Apparues il y a 400 millions d’années, les mousses, comme celle qui envahit les interstices des trottoirs, sont les plus...

Conférence Des eaux souterraines sous les vignes ? Cette conférence propose de s’interroger sur les relations entre les nappes phréatiques, ces réserves souterraines d’eau douce, et les...

Conférence Les macroalgues, une ressource marine aux applications infinies ? Les algues font partie de notre quotidien. Le long du littoral atlantique, plusieurs espèces sont désormais exploitées puis utilisées...

Documentaire La forêt humide en tyrolienne La foret humide abrite plus de 2 000 espèces végétales dont 80% sont endémiques. Un environnement exceptionnel que Cédric...