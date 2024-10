Conférence

Ernst Zürcher, ingénieur forestier, chercheur en Sciences du Bois, professeur à l’EPFZ et à l’EPFL donne une conférence sur le vaste thème des arbres et leur importance dans le contexte actuel de dérèglements climatiques. Entre structure et fonction, temps et espace, savoirs scientifiques et croyances traditionnelles…