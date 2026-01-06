D’une profondeur de plus de 150 mètres et avec des eaux à la fois alcalines et salines, le lac de Lonar ne ressemble à aucun autre point d’eau en Inde.
Le monde végétal recèle des trésors de complexité qui dépassent souvent notre imagination, et parmi eux, la famille des...
L’odeur de la forêt est bien plus qu’une simple fragrance naturelle ; c’est une véritable signature olfactive qui éveille...
Le ballet incessant de notre planète autour du Soleil orchestre une transformation perpétuelle de nos paysages et de nos...
Les océans recouvrent près de 71 % de la surface de la Terre, jouant un rôle fondamental dans le...
Ces gigantesques « fumeurs » pourraient être à l’origine de la vie sur Terre.
Cette conférence invite à une immersion dans les grandes profondeurs océaniques pour y découvrir les écosystèmes et les formes...
Les plantes concentrent 450 milliards de tonnes de carbone, soit près de 80% de la biomasse terrienne. Et pour...
Tout le monde a passé un après-midi d’été à grimper dans les branchages d’un grand sapin ou bénéficié de...
Nous retrouvons Fred et Jamy dans le parc naturel du Queyras pour parler de la faune et de la...
Créé en 2015, le parc de la Rouge, premier parc national urbain au monde, s’étend sur 160 kilomètres carrés, au coeur...
Le Kwazulu-Natal, est une province vibrante de la nouvelle Afrique du Sud pluriethnique. Ses paysages et ses biotopes variés...
Les fleurs ne sont pas seulement belles : elles sont de véritables génies de la nature. Ce documentaire en...
Le rift albertin, en Afrique, compte plus d’espèces de vertébrés qu’aucune autre partie du continent. De puissantes forces souterraines...
Depuis son enfance passée aux Îles de la Madeleine, Mario Cyr se mêle avec passion aux vagues de la...
Dans le cadre de l’exploration continue de la vie, on se penche souvent sur des facteurs auxquels on n’aurait...
Dans cette série en cinq parties, le journaliste animalier et photographe finlandais Kimmo Ohtonen cherche des solutions pour sauver les...
Ni animal, ni végétal, ni champignon, le blob est une cellule géante. Dépourvu de cerveau, il peut se déplacer...
La pluie joue un rôle crucial sur notre planète. Elle renforce la flore, alimente nos rivières et nos lacs...
Où et comment est apparue la vie dans les océans ? Pour le découvrir, à bord du Meteor, principal...
Nouvelle étape de ce périple à travers la Suisse sauvage : le parc national Beverin, pays du bouquetin. Cette...
