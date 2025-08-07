Documentaire

Certaines plantes ont inventé des solutions radicales pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments. C’est le cas des plantes carnivores.

Il y a environ 50 millions d’années, des plantes qui poussaient dans de très mauvaises conditions nutritives ont évolué ainsi pour pouvoir capturer des insectes et extraire les minéraux et nutriments directement à partir de ces insectes.

Mais comment ces plantes font-elles pour attraper des insectes ?

Et comment parviennent-elles à bouger aussi rapidement en étant dépourvues de muscles et de nerfs ?

Certaines, comme le gobe-mouche de Vénus, tire son énergie de l’eau stockée. Elle pompe l’eau très vite pour fermer le piège et la libère pour l’ouvrir.

Mais ce n’est pas le seul atout de ses pièges !

Pour découvrir ses autres secrets, suivez le scientifique Aaron Ellison dans l’étude de ces plantes fascinantes et effrayantes.