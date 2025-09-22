Le récif corallien est un écosystème particulièrement menacé. 14% des coraux ont disparu dans le monde entre 2009 et 2018. Pour lutter contre ce déclin, une équipe de chercheurs du Criobe en Polynésie Française, mène une dizaine de projets de recherches pour aider le corail à s’adapter au changement climatique. Ils réalisent des croisements génétiques ou réfléchissent à des solutions pour reconstruire les récifs détruits. Ils espèrent grâce à ces recherches réussir à inverser la tendance.

