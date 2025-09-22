-
Documentaire
Vents violents, orages, vagues de chaleur, inondations… Comment prédire avec précision les épisodes météorologiques intenses ? Dans ce reportage...
-
Documentaire
Ni animal, ni végétal, ni champignon, le blob est une cellule géante. Dépourvu de cerveau, il peut se déplacer...
-
Documentaire
Au Botswana, le Delta de l’Okavango est un véritable havre de paix pour de nombreux animaux sauvages : éléphants,...
-
Documentaire
Renouvelable ne signifie pas inépuisable… Jadis abondantes en Inde et dans toutes les îles du pacifique, les espèces de...
-
Conférence
Arrimés au sol par leurs racines, les végétaux semblent soumis au règne de l’immobilité. Pourtant, tout comme les animaux...
-
Conférence
Dès les premiers jours plus doux, on voit éclore les primevères, les jonquilles, les violettes ou encore les crocus,...
-
Documentaire
Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières...
-
Conférence
Cette conférence propose de s’interroger sur les relations entre les nappes phréatiques, ces réserves souterraines d’eau douce, et les...
-
Documentaire
Le Honduras se dévoile. Au départ des forêts primaires, dans les terres, où l’on peut observer des aras rouges et paresseux,...
-
Documentaire
Après avoir été dégradés par les activités humaines, des écosystèmes reprennent vie grâce à la mobilisation de passionnés. Cet épisode...
-
Documentaire
Gilles Elkaim est explorateur polaire et physicien de formation. En 2004, il devient le premier homme au monde à...
-
Documentaire
Fred et Jamy nous emmènent découvrir le marais poitevin, qu’on appelle aussi la « Venise verte ». Après un survol de...
-
Documentaire
La diversité de la Malaisie est sans égal, en particulier sur la troisième île en importance au monde, Bornéo,...
-
Documentaire
\r\nPossédant la puissance d’une bombe nucléaire, les ouragans peuvent provoquer d’incroyables dommages matériels en plus de faire des milliers...
-
Article
Nichée au nord de la France, la baie de Somme est un trésor naturel d’une beauté rare et fragile....
-
Documentaire
Le documentaire « Les orages » représente le premier court-métrage pédagogique réalisé par le collectif « Belgorage ». En 26 minutes, celui-ci propose...
-
Conférence
Les vignobles en agriculture sont soumis à de nombreuses menaces phytosanitaires, et des stratégies de protection efficaces sont indispensables...
-
Documentaire
Direction les Antilles pour découvrir le travail de Sandrine Treyvaud, « jardinière de la mer », une monitrice de...
-
Documentaire
Les glaciers sont présents sur presque tous les continents. Cependant, ils fondent rapidement en raison du réchauffement climatique. Découvrez...
-
Documentaire
\r\nÀ l’automne, tandis que les chaudes couleurs du paysage se détachent sur un ciel lumineux, les oiseaux migrateurs qui...