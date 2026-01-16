Situé en Loire-Atlantique, à quelques kilomètres au sud de Nantes, ce lac est le plus grand lac naturel de...
La pandémie de Covid-19 nous invite à réfléchir sur les relations entre les sociétés et la nature à la...
Abisko, en Laponie suédoise, est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. Un scientifique de...
Du Pacifique aux Maldives, une faune aquatique d’une extraordinaire diversité se presse le long des parois escarpées des volcans...
Le biomimétisme pose un autre regard sur la nature. Il s’agit de chercher à comprendre et à imiter les...
Nous méconnaissons que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre. Les sols sont construits par la biodiversité...
Les Diatomées sont des micro-algues et pourtant, ce ne sont pas des plantes. Elles sont microscopiques et pourtant visibles...
Dans le Sahara, une plante hors du commun a la capacité de ressusciter.
Longtemps, les protecteurs de l’environnement sud-américains ont milité pour la création d’un ensemble de parcs nationaux s’étendant des forêts...
Fleuve mythique d’Afrique, le Nil avec une longueur d’environ 6 500 kilomètres est le plus long fleuve du...
L’automne transforme la forêt des Vosges en un écosystème où chaque être vivant joue son rôle. Les cerfs marquent...
Déjà réputée au Moyen Âge pour ses multiples bienfaits, la lavande fait aujourd’hui l’objet d’un véritable business. Mais la...
Weari s’aventure à Koumac, dans une station d’élevage située sur la route transversale qui mène à Ouégoa. Cédric part...
Explorez le Cambodge, pays abritant l’une des plus grandes biodiversités en Asie du Sud-Est, dont la faune sauvage et...
À l’extrême sud du Japon, au coeur de la mer de Chine orientale, on trouve l’île d’Iriomote : un joyau recouvert...
Nous avons tous été émerveillés par le processus fascinant qui transforme les gouttes d’eau en magnifique cristaux de neige....
Dans le parc national de Redwood, en Californie, un séquoia géant a échappé à l’abattage grâce à Julia Butterfly...
Apparues il y a 400 millions d’années, les mousses, comme celle qui envahit les interstices des trottoirs, sont les plus...
La baie de Fundy, avec ses grandes plaines inondées et ses marées exceptionnelles, est un écosystème unique où la...
Thalassa vous emmène au bout du monde. Au cœur de la Patagonie Chilienne. Un voyage extraordinaire entre l’île de...
