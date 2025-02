Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les algues – Des pouvoirs insoupçonnés Grandes alliées du développement durable, les algues surprennent par l’étendue de leur potentiel. Aux quatre coins du monde, les chercheurs multiplient les initiatives...

Article Pourquoi fait-il froid en hiver et chaud en été ? Si l’on vous présente une photo d’une ville française sous un splendide ciel bleu, la seule manière de discerner...

Documentaire Les déserts torrides Un désert est une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où de très faibles...

Conférence Qu’est-ce qu’une plante vivace ? Nous allons donc essayer à partir de dictionnaires, d’ouvrages horticoles, de sites spécialisés et de la tradition, de donner...

Podcast La nature dans notre culture commune Dans nos villes et nos espaces urbains, une transformation silencieuse mais omniprésente se produit : la nature investit l’espace...

Documentaire La force cachée des plantes – Championnes Comment les plantes communiquent-elles ? À travers les exemples du tabac sauvage dans l’Utah et des haricots de Lima...

Conférence Migrations végétales : à la découverte de la circulation des plantes Arrimés au sol par leurs racines, les végétaux semblent soumis au règne de l’immobilité. Pourtant, tout comme les animaux...

Documentaire Terres extrêmes : archipels des Kerguelen et Crozet, îles Saint-Paul et Amsterdam Paradis des baleiniers au XIXè siècle et terres de nombreux naufrages, les archipels de Crozet et Kerguelen, et les...

Podcast Au royaume des champignons C’est un royaume étonnant, qui s’avère être l’une des clés de la vie sur Terre. Premiers organismes apparus sur...

Documentaire Yellowstone: Nature extrême (3/4) Après un long hiver, le printemps annonce la saison des amours pour la faune ailée du Yellowstone. Alors que...

Documentaire Planète d’eau | Une rivière de la Ruhr reprend vie Pendant des décennies, l’Emscher affichait le triste qualificatif de « rivière la plus sale d’Allemagne ». Charriant les eaux usées de...

Documentaire Colombie Britannique, terre sauvage à préserver Située entre les Rocheuses et l’océan Pacifique, la province canadienne de Colombie Britannique accueille une biodiversité remarquable.

Conférence L’intelligence des arbres peut-elle nous sauver ? Une discussion entre Arthur, cofondateur de Time for the Planet, et Francis Hallé, botaniste et biologiste, porteur du projet...

Documentaire La rivière et l’enfant La rivière l’Aire a été récemment renaturée. A travers le regard du réalisateur Alexandre Lachavanne et de son institutrice...

Documentaire Ce lac indien est unique au monde D’une profondeur de plus de 150 mètres et avec des eaux à la fois alcalines et salines, le lac...

Galápagos

A quelque 1000 kilomètres au large de l’Equateur, les îles Galápagos abritent une variété extraordinaire d’espèces. Cette profusion d’êtres...

Documentaire La force cachée des plantes – Comme des bêtes! Le monde végétal comme vous ne l’avez jamais vu! Séductrices, agressives et communicantes, rencontre avec des plantes remarquables. Elles repoussent...

Documentaire Les coulisses de la science – Les incendies Tous les ans, des incendies détruisent des milliers d’hectares de la foret calédonienne. Comment lutter contre ces incendies ?

Conférence Histoire naturelle de la violence La violence, une réalité déconcertante et omniprésente dans nos sociétés, demeure un phénomène aux contours complexes et aux ramifications...