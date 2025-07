Documentaire

Unique par sa taille de 17 000 hectares, la réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors s’étend sur 10 % du territoire du Parc naturel régional du Vercors. Elle est aujourd’hui la plus vaste réserve terrestre de France métropolitaine.Comprise entre 1050 m et 2341 m d’altitude, elle subit des influences climatiques très contrastées, à la charnière entre les Préalpes du nord et celles du sud. Une forte présence humaine saisonnière l’a façonnée depuis la préhistoire. Et si le pastoralisme s’y pratique depuis plus de mille ans, l’activité de randonnée est désormais largement développée. Aujourd’hui caractérisée par une alternance d’alpages et de forêts, la réserve naturelle possède la plus grande forêt de pins à crochets des Alpes calcaires et sa flore riche compte quelques 738 espèces. La vie animale sait se faire discrète mais reste omniprésente. On peut observer la plupart des espèces montagnardes : marmotte, tétras-lyre, aigle royal, chamois… ainsi que des espèces plus rares comme le lagopède alpin, le lièvre variable, le loup, la chouette chevêchette ou la chouette de Tengmalm. Certaines espèces comme le bouquetin des Alpes, le vautour fauve, le gypaète barbu ou la marmotte ont fait l’objet de réintroductions au cours des dernières années.