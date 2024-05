Documentaire

Essentiels au maintien de la biodiversité et dotés de superpouvoirs, les herbiers marins sont menacés par le réchauffement climatique, la surpêche et la pollution.

Présents dans la plupart des mers du globe, les herbiers marins sont parfois considérés comme des herbes encombrantes dont les feuilles mortes jonchent les plages. Pourtant, ces plantes à fleurs – qui ne sont pas des algues – possèdent des superpouvoirs. Formant de vastes prairies sous-marines, les herbiers marins protègent les côtes de l’érosion et constituent les plus grandes réserves de… sucre de la planète. Habitat privilégié de nombreux organismes vivants, ils jouent également un rôle essentiel dans la purification de l’eau et absorbent autant de gaz à effet de serre que la forêt tropicale. Essentiels au maintien d’une biodiversité menacée, les herbiers marins sont à leur tour menacés par le réchauffement climatique, la surpêche et la pollution.

Propriétés méconnues

Engagé pour la préservation de l’environnement, le réalisateur allemand Florian Guthknecht se penche ici sur les propriétés exceptionnelles et méconnues de ce qui pourrait bien être le plus ancien organisme vivant de la planète. Avec pédagogie et conviction, il montre comment des scientifiques s’engagent pour préserver ce précieux protecteur de la biodiversité marine.

Documentaire de Florian Guthknecht (Allemagne, 2023, 53mn)

Disponible jusqu’au 02/08/2024