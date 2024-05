Documentaire

L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine de la formation des premières molécules organiques et de l’apparition de la vie sur Terre. Au cœur de l’Amérique Centrale, le Nicaragua abrite le phénoménal volcan Masaya, qui a été actif pendant plus de 30 000 ans. Il est à l’origine des plus grandes éruptions connues. Le paysage environnant a été modifié à chaque coulée de lave, de cendres et d’explosions de gaz. Au centre repose un grand désert, une terre vide. Chaque fois que le volcan Masaya rentre en éruption, la vie reprend son cours et renaît de ses cendres. Un documentaire de Bertrand LOYER, Jacques BEDEL et François de RIBEROLLES.