Documentaire

Célébrée comme « la reine des fleurs et la fleur des reines », la rose est l’une des matières premières naturelles les plus utilisées par la grande parfumerie française. Au cours du vingtième siècle, pourtant, elle a failli disparaître de ses terres d’origines, l’arrière-pays montagneux de la Côte d’Azur. A Grasse, parfumeurs, industriels et cultivateurs travaillent aujourd’hui ensemble pour faire refleurir les champs de rose « centifolia ».

Documentaire : Tous les parfums du Monde – Les roses, de la Côte d’Azur à la Bulgarie

Réalisation : Benoît Laborde

